„Cliff Rider“, die neue Attraktion in Linz

Die Anziehungskraft der neuen Attraktion auf dem Spielplatz im Donaupark in Urfahr ist vor allem auf Schulkinder groß. Für sie ist der neu aufgestellte „Cliff Rider“ auch Garant für Nervenkitzel.

Wer sich darauf einlässt, kann mit einem Stabsprung in zweieinhalb Meter Höhe von einem Ende der Kletterwand zur anderen seinen Mut und seine Geschicklichkeit unter Beweis stellen.

Klettern und Gleiten, das ist an den Kletterwänden, den Kletterstangen und einer Feuerwehrstange am „Cliff Rider“ möglich. Trainiert werden dabei Muskelkraft und Körperspannung sowie die Koordination und die Abfolge von Bewegungen.

Die Spielanlage in Linz, die Körpergefühl, Selbstvertrauen und die Fähigkeit, sich zu überwinden, bei Kindern stärkt, ist die erste dieser Art in Österreich, so Vizebürgermeisterin Karin Hörzing in ihrer Funktion als Jugendreferentin der Stadt. Für die Herstellerfirma gilt der „Cliff Rider“ in Linz als Referenzanlage.