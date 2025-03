Das Geko in der Linzer Rathausgasse schließt Mitte März.

Gut 30 Jahre war das "Geko" in der Rathausgasse eine beliebte Adresse. Präsente, Schmuck, Kleidung, Geldtaschen und Allerlei – wer das Geschäft betrat, der hatte ein – im wahrsten Sinne des Wortes – buntes Angebot. Doch in wenigen Tagen ist Schluss damit, Eigentümerin Claudia Johnson geht mit 15. März in Pension.