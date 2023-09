City Night Run steuert auf Teilnehmerrekord zu

Vieles deutet darauf hin, dass die 12. Auflage des Linzer Sparkasse City Night Run am 28. September ein Rekordteilnehmerfeld erleben wird. "Mit knapp 2000 Voranmeldungen haben wir bereits jetzt so viele Aktive am Start wie erst einmal im Jahr 2018", ist Ewald Tröbinger, Obmann des Veranstalters ASKÖ Tri Linz, erfreut über den Zulauf. Heute, Dienstag, um Mitternacht, endet die Anmeldefrist online (möglich unter www.linzercitynightrun.com), Nachnennungen sind dann noch am 27. und 28. September, jeweils von 16 bis 19 Uhr in der Linzerie möglich, wo auch die Startnummern ausgegeben werden.

Der Startschuss zum Lauf über 5,2 Kilometer durch die nächtliche Innenstadt fällt am 28. September, um 20.30 Uhr, an der Promenade, wo auch das Ziel aufgebaut ist.

80 Helfer garantieren Ablauf

Nach Jahren, in denen durch die Corona-Pandemie um die Abwicklung der beliebten Laufveranstaltung gezittert werden musste, schwebt dieses Damoklesschwert, wie es Tröbinger nennt, nun nicht mehr über dem Organisationsteam. Rund 80 Helferinnen und Helfer stellt der Verein ASKÖ Tri Linz, um einen reibungslosen Ablauf zu garantieren.

Dabei hat der Linzer Sparkasse City Night Run seine Anziehungskraft nicht verloren. Durch das nächtliche Zentrum von Linz zu laufen, eröffnet den Teilnehmern eine ganz andere Perspektive auf die Stadt. Das zieht nach Ansicht von Tröbinger ebenso wie der Umstand, dass die Laufdistanz den Aktiven entgegenkommt. "Die Gelegenheitsläufer sind nicht mehr so trainiert wie vor Corona, trauen sich aber die 5,2 Kilometer auf alle Fälle zu." Zehn Kilometer, wie früher, laufe man nicht mehr so einfach.

Vier musikalische Gruppen

Auch wenn persönliche Bestzeiten angestrebt werden, bleibt der Nachtlauf eine Breitenveranstaltung. Für die Stimmung entlang der Laufstrecke werden vier musikalische Gruppen sorgen, im Start- und Zielbereich moderiert das bewährte Duo "2:tages:bart". Und das Wetter sollte nach heutiger Sicht kommende Woche auch kein Spielverderber sein.

Autor Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz Reinhold Gruber

