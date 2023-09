City Night Run ist offen für Spätentschlossene

LINZ. Die Wetteraussichten sind vielversprechend und gerade zum Laufen perfekt. Das lässt Ewald Tröbinger, Obmann des Veranstalters ASKÖ Tri Linz, mit Vorfreude auf den 12. Linzer Sparkasse City Night Run blicken. Morgen, 28. September, wird die Linzer Innenstadt wieder zur nächtlichen Laufzone.

Mehr als 2300 Teilnehmer haben sich bereits angemeldet. Das ist ein neuer Rekordwert für den um 20.30 Uhr an der Promenade startenden 5,2-Kilometer-Lauf. Wer sich noch kurzentschlossen dem Feld anschließen will, hat dazu noch heute und morgen Gelegenheit. Nachnennungen sind am 27. und 28. September jeweils von 16 bis 19 Uhr in der Linzerie möglich. Dort werden auch die Startnummern für jene ausgegeben, die sich schon vorher angemeldet haben.

"Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, die rund 80 Helferinnen und Helfer stehen bereit", sagt Tröbinger. Der City Night Run sei ein echter Volkslauf. Den lässt sich heuer auch der Linzer Bürgermeister Klaus Luger, praktisch der Hausherr, nicht entgehen. Er ist mit seiner Tochter am Start.

