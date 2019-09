„Christina Hofer ist wie eine Hebamme für uns“

Tiby ist ein aufgeweckter kleiner Kerl. Vor allem jetzt, in seiner pubertären Phase, hält der Havaneser seine Besitzer Raimund und Christa Stummer auf Trab.

Eigentlich sind die beiden erfahrene Hundebesitzer, hatten sie doch früher einen Jack Russell an ihrer Seite. Aber: „Hund ist nicht gleich Hund“, sagt Christina Hofer, die dem Paar aus Gallneukirchen bei der Erziehung ihres neuen Familienmitglieds hilft.

Hunde-Mama seit Kindertagen

Die 26-Jährige ist diplomierte Hundetrainerin und besitzt selbst zwei Vierbeiner, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Der gelassene Scotti, ein 15 Jahre alter Malteser, begleitet sie seit ihrer Kindheit. Später holte die Urfahranerin die energische Labrador-Mischlingsdame Skyla aus dem Tierheim zu sich.

Heute kennt Christina Hofer die Bedürfnisse ihrer Hunde genau und weiß, wie sie damit umgeht. Als sie mit elf Jahren Hunde-Mama wurde, war das nicht so. Im Gegenteil: „Ich habe am Anfang trotz Hundeschule viel falsch gemacht. Das hatte natürlich Auswirkungen“, sagt die junge Linzerin. Also setzte sie sich intensiv mit Hundeerziehung auseinander, was sich bald an Scottis Verhalten bemerkbar machte. Der Gedanke, ihr Wissen an andere Hundebesitzer weiterzugeben, war geboren.

Neben ihrer Tätigkeit als Pflegerin in einem Linzer Seniorenheim begann sie eine Ausbildung zur Hundetrainerin, pendelte dafür nach Wien und legte schließlich erfolgreich ihre Diplomprüfung ab. Notwendig wäre das laut Gesetz nicht, um ein freies Gewerbe anzumelden. Für Christina Hofer schon: „Man lernt nie aus“, sagt die Altenpflegerin. Auch jetzt besuche sie immer wieder Seminare, wenn es die Zeit erlaubt. Denn die 26-Jährige ist seit Februar Mutter eines Buben.

Ein eingespieltes Team

Wie sie ihre Hundeschule „Dog Harmony“ und das Mama-Dasein unter einen Hut bekommt? „Mittlerweile haben mein Mann und ich uns schon gut eingespielt“, sagt Hofer. Das Training sei weniger ein Job, sondern vielmehr ein Ausgleich.

Für die Stummers ist ihre Hundetrainerin „wie eine Hebamme“. Wenn der kleine Wirbelwind Tiby wie eine Heuschrecke durchs lange Gras hüpft, wissen sie, was zu tun ist, um ihn zur Ruhe zu bringen. „Ihr habt eure Hausaufgaben gemacht“, sagt die Trainerin und lockt Tibys Besitzern ein stolzes Lächeln heraus. (vega)

