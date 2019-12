Christbaum-Kauf startet in Linz

Von 11. Dezember bis zum Heiligen Abend sind die Christbaummärkte am Urfahraner Marktgelände, am Südbahnhofmarkt, im Volksgarten, in der Glimpfingerstraße, in der solarCity (Lunaplatz), am Lonstorferplatz, in der Dauphinestraße und am Heinrich-Kandlweg von jeweils 8 bis 18.30 Uhr geöffnet.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.