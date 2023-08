Chlorgas im Trauner Freibad ausgetreten

Bei Arbeiten im Technikraum des Trauner Bades am Montag bemerkte der Bademeister (40) einen stechenden Geruch. Als er den Raum gegen 18:50 Uhr erneut aufsuchte, verspürte er ein starkes Reizgefühl in seinen Atemwegen. Er alarmierte sämtliche Personen, die sich in der Nähe aufhielten. Die alarmierte Feuerwehr räumte das Gelände schließlich vollständig.

Der 40-Jährige aus dem Bezirk Amstetten wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung in ein Krankenhaus gebracht.

Bildergalerie: Chlorgasaustritt im Trauner Freibad (Foto: TEAM FOTOKERSCHI / ANTONIO BAYER) Bild 1/34 Galerie ansehen

Ein technisches Gebrechen dürfte die Ursache für den Chlorgasaustritt gewesen sein. Fremdverschulden kann ausgeschlossen werden. Das Badezentrum wird laut dem am Einsatzort anwesenden Trauner Bürgermeister am Dienstag geschlossen bleiben.

