Chinesen und Wiener sind besondere Zukunftshoffnung für Linz-Tourismus

LINZ. So viele Nächtigungen wie nie zuvor - auch Musiktheater wirkt als Touristen-Magnet

Gäste aus dem fernen Osten sollen den Tourismus in Linz zusätzlich ankurbeln. Auch mehr Wiener kommen nach Linz, zum Beispiel ins Musiktheater. Bild: feh

Auf Höhenflug befand sich der Linz-Tourismus im vergangenen Jahr. Nie zuvor gab es so viele Nächtigungen wie 2018. 822.431 Menschen begaben sich in Linzer Beherbergungsbetrieben zur nächtlichen Ruhe, im Jahr davor waren es 784.677. Ein anderer Vergleich: 2008 gab es 674.173 Nächtigungen in Linz.

"Jetzt soll es in Richtung 900.000 gehen, bis 2025 peilen wir eine Million Nächtigungen an", sagt Manfred Grubauer, der Vorsitzende des Linzer Tourismusverbandes. Um weiter Zuwachsraten zu erzielen, werden die Linz-Touristiker künftig auch asiatische Märkte stärker bearbeiten.

Vor allem will man mehr Chinesen nach Linz locken. Bei chinesischen Gästen gab es in den vergangenen Jahren eine Zuwachsrate von mehr als 300 Prozent. 2009 gingen 5717 Nächtigungen in Linz auf das Konto von Chinesen, 2018 waren es 23.256.

Linzer Musicals als Magnet

"Vor allem in der Linzer Partnerstadt Chengdu mit ihren 15 Millionen Einwohnern planen wir Aktionen. Mit dem Oberösterreich-Tourismus werden wir auch Südkorea und Taiwan stärker bearbeiten", sagt der Linzer Tourismus-Direktor Georg Steiner.

Stärker auftreten werden die Linz-Werber auch in Wien. Denn Österreicher sind nach wie vor die größte Gruppe der Linz-Touristen. 408.074 Linz-Nächtigungen gingen im vergangenen Jahr auf das Konto von Österreichern. 100.000 dieser Nächtigungen hatten Wiener gebucht. "Wien hat noch mehr Potenzial", ist Steiner überzeugt. "Früher war es ein Kunststück, Wiener freiwillig nach Linz zu bringen. Das ist uns aber gelungen", sagt Tourismus-Vorsitzender Grubauer.

Es gleicht einem Wunder: Wiener kommen auch wegen Kultur nach Linz. Zum Besuchermagneten hat sich hier das Musiktheater entwickelt, vor allem die Musicals finden auch bei Wienern starken Anklang. Besondere Anziehungskraft hat Linz aber nach wie vor als Wirtschaftsstandort. 60 Prozent der Nächtigungen buchen noch immer Geschäftsreisende. Als Folge des weltweiten Finanzcrashs im Herbst 2008 führte das im darauf folgenden Jahr in Linz zu einem Rückgang des Geschäftstourismus um zehn bis 20 Prozent. "Dieses Minus konnten wir aber durch das Kulturhauptstadtjahr mehr als ausgleichen. Die Nächtigungszahlen in Linz stiegen 2009 um 64.000 auf 738.555", sagt Tourismus-Direktor Steiner.

Linz ‘09 wirkt weiter

Laut Steiner wirkt das Kulturhauptstadtjahr im Linz-Tourismus nach wie vor. "Linz ‘09 hat nachhaltige Wirkung. Linz hat durch das Kulturhauptstadtjahr einen Imagewandel vollbracht", erläutert Steiner.

Recht gut auf das Linzer Tourismusgeschäft wirken sich auch die mittlerweile zahlreichen Tagungen in Linz aus, ebenso große Sportveranstaltungen. Bei solchen großen Events sind Linzer Hotels oft überbucht, so dass Gäste zum Teil in weit entfernten Orten übernachten müssen. Ab Februar versuchen die Tourismusverantwortlichen von Linz und Umgebung, einen gemeinsamen Verband zur Vermarktung der Region aufzubauen.

Nächtigungen in Linz (2008-2018)

Nicht nur bei ausländischen Gästen, sondern auch bei Österreichern hat der Tourismus in Linz kräftige Zuwachsraten. Im vergangenen Jahr waren 408.074 der insgesamt 822.431 Nächtigungen in Linzer Beherbergungsbetrieben von Österreichern gebucht worden.

100.000 dieser Österreicher-Nächtigungen gehen auf das Konto von Wienern. Verstärkt nach Linz kamen Gäste, die in Linz übernachteten, auch aus dem Burgenland, aus Salzburg und Tirol.

Bei den Ausländern waren im vergangenen Jahr Deutsche mit 170.518 Nächtigungen die Spitzenreiter. Dahinter folgen Gäste aus Italien mit 24.534 Nächtigungen vor Gästen aus China, die 23.256 Nächtigungen gebucht hatten. Besonders auffallend: Bei chinesischen Gästen gab es in den vergangenen Jahren meist zweistellige Zuwachsraten. Am stärksten stieg das China-Plus im Jahr 2017, als es um 43,8 Prozent mehr Nächtigungen gab als im vorangegangenen Jahr.

An fünfter Stelle in der Linzer Nächtigungsstatistik liegen Schweizer und Bürger aus dem Fürstentum Liechtenstein mit 17.063 Nächtigungen. Dahinter kommen US-Amerikaner mit 13.800 Nächtigungen, Bürger aus Großbritannien (12.414), Holländer (11.409), Franzosen (10.984) und Tschechen (10.749).

