Charlotte Herman: "Was bringt Gedenken ohne Umdenken?"

"Die Juden brennen! Die Juden brennen!" Der Pöbel juchzt, als in der Nacht von 9. auf 10. November 1938 die Linzer Synagoge in Flammen steht. Nur durch ein Wunder kommt dabei niemand ums Leben. In anderen Städten im Deutschen Reich haben in dieser Nacht, der sogenannten "Reichskristallnacht", nicht alle dieses Glück. Es wurde geplündert, zerstört und getötet.