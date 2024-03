Charity-Kabarett in Linz: Spaß haben und dabei Gutes tun

Es soll ein vergnüglicher Abend werden, der einen guten Zweck erfüllt: Am 18. April (20.30 Uhr) lädt der Leo Club Linz-City zu einem Charity-Kabarett mit dem jungen Wiener Comedy-Duo Dr. Bohl, das sein Programm "Anabohlika" zum Besten gibt, ins Neue Rathaus ein.

Der Reinerlös der Veranstaltung kommt einem zweijährigen, blinden Buben zugute, der ohne Augäpfel geboren wurde. Von der Diagnose "Anophthalmie" ist eines von 100.000 Neugeborenen betroffen. Die Familie muss regelmäßig nach Deutschland pendeln, um dort die Augenprothesen anzupassen. Jede Reise kostet rund 1000 Euro.

"Als Jugendorganisation der Lions Clubs liegt es uns besonders am Herzen, dort Hilfe anzubieten, wo sie dringend benötigt wird. Jeder Lacher an diesem Abend wird dazu beitragen, der Familie Unterstützung zukommen zu lassen", sagt Magdalena Möslinger-Gehmayr, Präsidentin des Leo Clubs Linz-City. Die Vorfreude darauf, ihr Programm erstmals in Linz präsentieren zu können, ist auch bei dem Wiener Comedy-Duo groß. Dass das Ganze für einen guten Zweck und in so heiligen Hallen stattfinde, mache es noch spezieller. Infos: leos-linzcity.at

Die OÖN verlosen Tickets auf ihrem Instagram-Kanal (@nachrichten.at): Hier geht es zum Gewinnspiel

