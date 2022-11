Carla-Shop eröffnet nach Umbauarbeiten am alten Standort

Mehr als ein Jahr haben die Umbauarbeiten in der Baumbachstraße gedauert. Der Second Hand Shop der Caritas war in dieser Zeit im Übergangsquartier in der Stifterstraße untergebracht. Nun sind die Arbeiten abgeschlossen und der neue, ursprüngliche Standort wird am 11. November eröffnet.

Ein Ort der Begegnung

Neu ist ein eigener Café-Bereich, wo es unter anderem süße Leckereien aus der Caritas Lehrküche von St. Elisabeth gibt. Das ganze Gebäude soll als "sozialcampus B3" zu einem Ort der Begegnung werden. Im oberen Stockwerk gibt es einen Veranstaltungsraum, die Dommusik und die RegionalCaritas Linz sind ebenfalls hier untergebracht.

Der Carla-Shop hat Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr geöffnet.