Caritas-Direktor zieht ins Moria-Camp ein

Das zehnte Wochenende beginnt unter strengen Corona-Vorsichtsmaßnahmen und ist ein neuerlich Appell an die Bundesregierung, ihre Haltung in der Flüchtlingspolitik zu überdenken. „Wir haben Platz“ bleibt weiter die Kernbotschaft.

An den Mahnwachen nehmen immer mehr Menschen teil. Und auch im Kreis derer, die in den Zelten übernachten, finden sich immer mehr Persönlichkeiten. Am 27. und 28. März setzt der oberösterreichische Caritas-Direktor Franz Kehrer ein Zeichen der Solidarität für die Menschen in den Flüchtlingslagern in Griechenland und Bosnien. „Wir fordern eine menschliche Asylpolitik und die Aufnahme von Flüchtlingen in Österreich, wo Flüchtlingsunterkünfte derzeit leer stehen“, sagt Kehrer.

"Gerade am Beginn der Karwoche, wo am Palmsonntag die Passion mit dem Leiden und Sterben Jesu gelesen wird, sind Christen gefordert, das Leiden der Menschen in den Flüchtlingslagern zu thematisieren. Wir wollen helfen", so Monika Weilguni, eine der Initatorinnen.