Cannabis-Geruch überführte Dealer-Paar in Linz

Die 20-jähriger Linzerin und ihr 18-jähriger Beifahrer waren einer Streife der SIG am Freitagnachmittag auf der Salzburgerstraße aufgefallen, weil sie in ihrem Pkw zu schnell unterwegs waren. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten deutlichen Cannabisgeruch – und wussten bald auch, weshalb. Ohne lange zu zögern gab der 18-Jährige drei Marmeladegläser, gefüllt mit 80 Gramm Cannabis, heraus.

Damit nicht genug: Bei einer freiwilligen Nachschau in der Wohnung des Burschen fand die Polizei einen Rucksack mit 800 Gramm Cannabiskraut. Der Mühlviertler und die Linzern wurden festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum Linz gebracht. Sie gaben zu, seit Anfang des Jahres in Linz etwa drei bis vier Kilogramm Cannabis in Umlauf gebracht zu haben. 14 Abnehmer, die zum Teil mehrere hundert Gramm eingekauft hatten, wurden ausgeforscht und angezeigt. Das Dealer-Paar sitzt nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in der Justizanstalt Linz ein.

