Im Sinne der Steigerung von Sicherheit, Sauberkeit und Ordnung im öffentlichen Raum beschloss der Linzer Gemeinderat am Mittwoch mehrheitlich ein Campierverbot rund um den Pichlinger See, von dem nur der Bereich des Durchreiseplatzes „Ketani“ für die Volksgruppe der Roma und Sinti ausgenommen ist.

Hintergrund für den Antrag der Linzer Freiheitlichen war die immer häufigere Nutzung der Flächen außerhalb des vorgesehenen Bereiches, etwa der Parkplätze für Badegäste sowie des öffentlichen Grillbereiches. Diese Abschnitte verfügen jedoch nicht über die notwendige Infrastruktur für Camping-Gespanne hinsichtlich Stromanschlüssen und Sanitäranlagen, weshalb es durch widerrechtliche Müllentsorgung und die Verrichtung der Notdurft in Sträuchern und Büschen mitunter zu starken hygienischen Missständen gekommen war.

Nun ist es entsprechend einer Novelle des Oö Tourismusgesetzes unter anderem möglich, illegal Campierende von einem Grundstück wegzuweisen, sollten sich diese weigern, das Areal zu verlassen.

Ebenfalls mehrheitlich beschlossen wurde eine Anpassung der bereits bestehenden Verordnung zum Schutz von Parkanlagen, Grünanlagen und Spielplätzen. In dieser Verordnung ist geregelt, was in diesen städtischen Flächen erlaubt ist und was nicht: Grundsätzlich sind diese Anlagen von allen Personen so zu benützen, dass andere Besucher nicht gefährdet oder unzumutbar belästigt werden bzw. dass die Einrichtungen nicht verschmutzt oder beschädigt werden.

Stadtrat Michael Raml (FP) begrüßte die Beschlüsse, die zur Steigerung der Lebensqualität im öffentlichen Raum beitragen würden.

