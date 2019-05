Café Fino ist fest in Frauenhand

Heimlich, still und leise hat ein Linzer Café, das als Geheimtipp gilt, den Betreiber gewechselt. Im Fino in der Eisenhandstraße ist seit Februar Barbara Breitfuß (34) am Ruder. Sie übernahm das Lokal vom Hauseigentümer-Paar Ingrid und Wolfgang Steiner, die das Fino mehr als zehn Jahre lang führten.

"Ich mag den Kontakt mit Menschen", sagt Barbara Breitfuß, die auch im Arcotel in Linz gearbeitet hat. Sie stammt aus einer Gastro-Familie. Ihre Mutter Heidi führte den Spatzenbauer und das Gasthaus Lindbauer in Linz. Cousin Michael Breitfuß gehört das Café Glockenspiel am Hauptplatz und die Fussal-Joghurt-Kette. Das neue Fino mit Gastgarten ist rauchfrei und hat auch am Sonntag offen. Es gibt Frühstück mit selbst gemachten Marmeladen und Aufstrichen. Die Chefin kocht für den Mittagstisch. Es gibt einen direkten Durchgang zum Theater Tribüne.