Café Central nach Umbau wiedereröffnet

Im September 2015 haben die Gastronomen Thomas Altendorfer und Fritz Mayr das Café Central eröffnet, acht Jahre später setze das Duo mit einem Umbau und einem neuen Angebot an Speisen und Getränke zeitgemäße Akzente.

Outdoorbereich wurde erweitert

Sowohl im Innen- als auch Außenbereich wurden zusätzliche Sitzplätze geschaffen und der beliebte Outdoorbereich im Innenhof wurde insgesamt vergrößert. Die neue Speisenkarte verspricht einen trendigen sowie abwechslungsreichen Mix an heimischen und internationalen Spezialitäten. "Mit dem runderneuerten Konzept setzen wir nun wieder frische Akzente. Einerseits, was das Design und die Atmosphäre des Lokals betrifft, aber auch mit der neuen, an die aktuellen Bedürfnisse unserer Gäste angepassten Speisekarte", so die beiden Betreiber und der Geschäftsführer Johannes Bergthaler.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper