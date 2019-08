Cabrio-Feeling auf drei Rädern in der E-Rikscha

Wenn Harald Hackermüller (43) über die Landstraße fährt, erregt er viel Aufmerksamkeit mit seiner E-Rikscha. Solche Fahrzeuge sind bereits in vielen Städten im touristischen Einsatz. In Linz ist der Taxi-Unternehmer der erste Anbieter. Mit seinem Limousinen- und Taxi-Service chauffiert der vierfache Familienvater seit fünfzehn Jahren prominente Geschäftsleute, betuchte Touristen und internationale Stars.

Deutsche Hightech-Rikscha

Zu seinen ersten prominenten Kunden gehörte die US-amerikanische Rockband "Bon Jovi" bei ihrem Konzert im Linzer Stadion im Jahr 2004. Auch die Superstars, die auf Burg Clam auftreten, werden von Hackermüller und seinem Team gefahren. Die Fahrten mit der E-Rikscha sieht er als Ergänzung seines Angebots. Hackermüllers Hightech-Rikscha kommt aus dem deutschen Baden-Württemberg und trägt den bezeichnenden Namen "Radkutsche".

Der erhöhte Sitzplatz bietet eine gute Aussicht, an heißen Tagen sorgt der Fahrtwind für angenehme Kühlung. Das Fahren mit dem fast 150 Kilo schweren Gerät erfordert Übung und Geschicklichkeit, daher sitzt der Chef gerne selbst auf dem Sattel. Der passionierte Radfahrer sieht den Rikscha-Service als Fitness-Training: In flachen Gebieten betreibt er das Fahrrad fast ausschließlich mit der Kraft seiner Beine. Den Elektro-Motor schaltet er nur bei Steigungen zu.

Bis zu 25 km/h

Mit einer Spitzengeschwindigkeit von 25 Kilometern pro Stunde geht es ziemlich flott voran. Als Konkurrenz zum klassischen Taxi sieht Hackermüller den Rikscha-Service nicht: "Der Spaßfaktor steht bei meinen Fahrgästen im Vordergrund." Bislang war Hackermüller mit seinen Rikschas nur bei Veranstaltungen in der Innenstadt unterwegs. Künftig will er das Service auch an belebten Freitag- und Samstagabenden anbieten, sonst ist es auf Anfrage buchbar.

Die Elektro-Rikschas sind ein noch ungewohntes Bild im Linzer Straßenverkehr und werden es wohl noch länger bleiben: Mit Anschaffungskosten von rund 12.000 Euro sind die umweltfreundlichen Fahrzeuge nicht wirklich massentauglich.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.