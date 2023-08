Busse am Pannenstreifen bei Stau erlaubt: A7-Projekt macht Schule

Neu gestaltete mehrsprachige Schilder und Überkopfanzeigen informieren die Autobahnbenützer auf der A7 nördlich von Linz ab sofort darüber, dass hier ein öffentlicher Bus Vorrang hat. Dazu kommt noch die Information, wie man korrekt eine Rettungsgasse bildet, wenn es staut.

Die Einzigartigkeit im Autobahnnetz Österreichs, über die die A7 seit 2005 verfügt (der Postbus darf bei stockendem Verkehr in der Morgenspitze am Pannenstreifen mit maximal 30 km/h am Stau vorbeifahren, an Werktagen nutzen das bis zu 50 Busse), macht Schule: Auf der Tauernautobahn (A10) wird ab September eine weitere Bevorzugung des Busses umgesetzt. Konkret wird dies bei dem dann startenden Sanierungsprojekt des Ofenauer- und Hieflertunnels so gemacht.

"Gute Lösung"

"Die Vorfahrt des Busses auf der A 7 ist ein best-practice-Beispiel für die Integration von Individualverkehr und ÖV. Um letzteren noch mehr zu beschleunigen und das Nebeneinander der Verkehrsträger zu optimieren, setzen wir jetzt vor Ort auf schnell erfassbare und einfacher verständliche Anzeigen und Symbole", sagt Asfinag-Vorstand Hartwig Hufnagl.

Für Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FP) ist die Nutzung des Pannenstreifens bei stockendem Verkehr für die öffentlichen Regionalbusverbindungen eine gute Lösung.

Ziel der Maßnahme war und ist, pendelnde Berufstätige sowie Schüler so rascher nach Linz zu bringen.

