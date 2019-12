Busfahrer ließ 15-Jährige in der Kälte stehen

"Ich finde es schlichtweg unglaublich und fahrlässig, eine Jugendliche im Dunkeln alleine stehen zu lassen." So beschreibt Elke Hauser aus Ansfelden, was ihrer Tochter passiert ist. Am Montag ließ ein Busfahrer des Trauner Busunternehmens Wilhelm Welser ihre Tochter trotz gültiger Jahresfahrkarte nicht mitfahren. Sie hatte abends von der Haltestelle "Ansfelden Schule" nach Hause fahren wollen.

Seine Begründung: Nach der Fahrplanumstellung am 15. Dezember sei die Karte ungültig. Die 15-Jährige besitzt aber ein Jugend-Ticket-Netz, das speziell für Schüler und Lehrlinge angeboten wird. Es gilt vom 1. September bis zum 31. September des Folgejahres in allen Öffis in Oberösterreich. Daher ist es auch auf dieser Strecke gültig.

Das Mädchen blieb jedenfalls um 21.30 Uhr alleine an der Haltestelle zurück und kontaktierte sofort ihre Mutter, der es gelang, denselben Bus noch an der Haltestelle in der Nähe ihres Hauses abzupassen. Der Fahrer wiederholte ihr gegenüber seine Erklärung.

Auf die Frage, ob er keine Bedenken habe, das Mädchen alleine zurückzulassen, soll er mit den Schultern gezuckt haben. "Was wäre, wenn ich sie nicht mit dem Auto abholen hätte können?", fragt die Mutter. Christa Trixl, Geschäftsführerin bei Welser, bestätigte Hausers Schilderung. Sie bedauere den Vorfall: "Ich verstehe, dass so etwas gerade eine Mutter verärgert. Das ist nicht entschuldbar." Laut Trixl handele es sich um einen Einzelfall. Die Fahrplanänderung habe keinerlei Auswirkungen auf die Gültigkeit von Fahrkarten. Auch mit Frau Hauser sei sie bereits in Kontakt gestanden und habe sich entschuldigt.

Trixl versichert, alle Busfahrer informieren zu wollen. Der Vorfall sei aber ohnehin ungewöhnlich gewesen: "Normalerweise sollen die Fahrer eher Ausnahmen machen und sogar Kinder und Jugendliche, die kein Ticket haben, mitnehmen, wenn es dunkel ist."