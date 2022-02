Bus kollidierte mit Scooter-Lenkerin: 13-Jährige schwer verletzt

Kurz nach 18 Uhr lenkte ein 60-jähriger Busfahrer aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung seinen Linienbus von der Busgarage kommend (alter Busterminal – ehem. Post) zur Kärntner Straße, wo er an der ampelgeregelten Kreuzung mit dem Bahnhofplatz nach rechts (in Richtung altes Hauptpostamt) einbiegen wollte. Zur gleichen Zeit wollte das 13-jährige Mädchen aus dem Bezirk Linz-Land mit seinem E-Scooter vermutlich am dortigen Schutzweg die Kreuzung in Fahrtrichtung stadtauswärts passieren.

Ersten Informationen zufolge dürfte sie in Richtung Bahnhof gefahren sein. Im Bereich des Schutzweges kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, wobei die 13-Jährige nach dem Anprall am Bus vermutlich unter das Fahrzeug kam und schwer verletzt wurde.

Der Buslenker hatte nach seinen Angaben die Scooter-Lenkerin nicht bemerkt und nur einen Anprall, im hinteren Bereich seines Fahrzeuges gehört. Das schwer verletzte Mädchen wurde vom Notarzt erstversorgt und in den Med Campus III überstellt.

Auf Grund des noch unbekannten Unfallherganges ersucht die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang angeben können, sich unter der Telefonnummer 059133-45-4800 zu melden.