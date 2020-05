Bursch floh mit gestohlenem Moped vor der Polizei

Vor den Augen von Polizisten fuhr der Jugendliche am Montag gegen 17:15 Uhr in der Umkehrschleife im Afritschweg auf einem Gehweg. Als der Bursch das Polizeifahrzeug sah, zögerte er kurz, und gab dann Gas. Die Polizisten verfolgten das Moped mit Blaulicht und Folgetonhorn und versuchten den 15-Jährigen anzuhalten.

Lokalisierung: Der Afritschweg in Linz-Ebelsberg:

Am Ende des Gehwegs waren Beamte der Polizeiinspektion Ebelsberg in ein Gespräch mit fahrradfahrenden Kindern verwickelt. Einer von ihnen bemerkte die Verfolgungsjagd und hielt den Mopedfahrer an. Der 15-jährige Linzer gestand, dass er keinen Führerschein für das Fahrzeug besitzt und das Mofa von seinem Vater gestohlen habe.

Die Polizisten stellten außerdem fest, dass das angebrachte Kennzeichen zur Fahndung ausgeschrieben war. Der Jugendliche wurde zur Vernehmung auf die Polizeiinspektion Ebelsberg gebracht. Wegen des Zustands des Mopeds wurden gegen den Zulassungsbesitzer mehrere Anzeigen erstattet.

