Burgerei in Linz sperrt zu

Schlechte Nachrichten für alle Linzer Fast Food-Fans: Die Burgerei wird ihre Filiale am Linzer Südbahnhofmarkt endgültig schließen. Seit Ende August hatte das Lokal bereits geschlossen. Hieß es am Anfang noch, das Geschäft sei bis 11. September auf Betriebsurlaub, bestätigte nun Werner Pawlovsky laut Medienberichten das Aus des beliebten Lokals. Auf die Gründe dafür wollte er nicht näher eingehen. "Von der Schließung ist lediglich die Franchise-Burgerei am Südbahnhofmarkt betroffen, im Stammhaus in Hagenberg bleibt alles beim Alten", so Pawlovsky.

Die Koje am Südbahnhofmarkt ist nun auf der Suche nach einem neuen Pächter.