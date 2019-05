Buntes Treiben bei den Bubble Days im Hafen

Wer immer schon einmal das Stand-up-Paddeln ausprobieren wollte, sollte sich die von den OÖN präsentierten Linzer Bubble Days im Linzer Hafen nicht entgehen lassen. "Wir suchen mit Interessierten das passende Board aus, geben Tipps und bieten Hilfestellungen", sagt Mario Schimpl vom SUP Center OÖ, das sich in Kooperation mit fanatic Austria und Summer Surf bei dem Spektakel engagiert. Geboten werden auch Wind-Surf-Schnupperkurse und Stand-up-Paddle-Yoga-Kurse.

"Bei den Bubble Days bietet sich die Gelegenheit, sich den Handelshafen einmal vom Wasser anzuschauen", sagt Schimpl. Denn normalerweise ist Stand-up-Paddeln dort nicht erlaubt, für die Bubble Days gibt es allerdings eine Ausnahmegenehmigung. Außer viel Begeisterung und passender Bekleidung müssen Interessierte auch nichts mitbringen: "Das lässige ist, dass Stand-up-Paddeln jeder machen kann."

Wenig Restplätze bei Challenge

Am Samstag geht ab 15 Uhr dann die Liwest SUP Challenge über die Bühne, bei der jeweils Vierer-Teams auf riesigen, aufblasbaren Stand-up-Paddles gegeneinander antreten. Die Teilnehmerzahl ist limitiert: "Aber ein paar Plätze sind noch zu haben, den Gewinnern winken tolle Preise", sagt Schimpl. Spaß ist garantiert, denn unterwegs warten auf die Teilnehmer auch "Sonderprüfungen" wie künstliche Wellen oder Glocken, die von den Paddlern geläutet werden müssen. Schimpl ist begeistert von der Atmosphäre der Bubble Days: "Es gibt in Österreich nur wenige Veranstaltungen mit so einem Coolness-Faktor."

Die Vorbereitungen für das Hafenfest laufen auf Hochtouren, wie Organisator Jörg Neumayr vom Kulturverein LI.K.I.DO verrät: "In den nächsten Tagen haben wir ein intensives Programm, damit wir das alles schaffen." Bereits zum achten Mal gehen die Bubble Days im Linzer Hafen über die Bühne, auch heuer werden wieder mehr als 20.000 Besucher erwartet.

Geboten wird ein buntes Programm für Jung und Alt, nicht nur Sportler und Musikfans kommen hier voll auf ihre Kosten. So können Interessierte auch dem Virtual-Reality-Container einen Besuch abstatten oder sich in der Bodypainting Arena einen neuen Look verpassen lassen. Das Festival wird auch mit einer "Secret Bar" auf dem Wasser aufwarten, auf den ersten Blick wird sie allerdings nicht zu finden sein. "Man muss zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Dann kommt eine Zille vorbei, die einen zur Bar bringt", erzählt Neumayr. Nähere Infos unter www.bubbledays.at

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.