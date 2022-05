Bulgari-Tower und "Tanzende Türme": Noch heuer soll gebaut werden

Totgesagte leben länger. Das gilt auch für zwei Hochhaus-Projekte in Linz, denen in den vergangenen Jahren schon das Ende prophezeit worden war, die aber jetzt wieder auf den Planungstischen der Stadt liegen. Sowohl mit den "Tanzenden Türmen" in der Friedhofstraße als auch mit dem Bulgari-Tower dürfte es noch heuer ernst werden.