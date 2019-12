Bürgermeisterwechsel in Altenberg steht an

Zuvor ist aber der Gemeinderat am Zug: Dieser muss den Bürgermeister im Laufe des kommenden Jahres nach dem Rücktritt von Kaineder neu wählen. Wann genau diese Wahl und damit der Wechsel erfolgen wird, steht noch nicht fest.

Vorgesehen war diese politische Funktion in seiner Lebensplanung nicht, so Hammer. Der Zuspruch aus der Partei und der Bevölkerung war aber groß: „Deshalb habe ich mich nun entschieden, mich neu zu orientieren und das Amt des Bürgermeisters, sofern ich gewählt werde, zu übernehmen.“ Auf einem "Plakat" auf Facebook steht bereits zu einem Bild von ihm zu lesen: "Ich bin bereit für Altenberg als neuer Bürgermeister."

Um sich auf seine neue Aufgabe vorzubereiten, will Hammer seinen derzeitigen Beruf beim Amt der oberösterreichischen Landesregierung in den nächsten Monaten aufgeben. Ziel sei, mit vielen Bürgern ins Gespräch zu kommen und sich mit den Fraktionen und Vereinen zu besprechen. „Ich lade jetzt schon ein, sich aktiv in die Gestaltung unserer Gemeinde einzubringen, mitzuarbeiten und mitzugestalten“, sagt Hammer, der auch als Abgeordneter im Nationalrat sitzt. Das damit einhergehende Netzwerk wolle „er zum Vorteil von Altenberg nützen.“

Bekannt ist Hammer auch als einer der Hauptprotagonisten der "Mühlviertler Pendlerallianz". Die hatte sich in den vergangenen Jahren wiederholt mit der Stadt Linz angelegt, weil das Verkehrschaos in den Morgen- und Abendstunden für die Pendler nach Linz unerträglich sei. Vor allem das Brückendilemma hatte die Konfrontation verstärkt.