Zwei haben die Entscheidung schon hinter sich, bei zwei Gemeinden steht sie noch aus: Während in Hörsching und Allhaming seit Oktober neue Bürgermeister im Amt sind, dauert es in Piberbach und Altenberg noch, bis die Entscheidung fällt. Gewählt wird jedoch nicht von den Bürgern an den Wahlurnen, sondern in den jeweiligen Gemeinderäten. Was auf ein Detail in der oberösterreichischen Wahlordnung zurückzuführen ist: Denn eine Neuwahl durch das Volk ist nur notwendig, wenn ein Bürgermeister vor