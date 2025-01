So können Linzer bei der Bürgermeister-Stichwahl per Wahlkarte abstimmen

Die Linzer Bürgermeister-Wahl wird am 26. Jänner in einer Stichwahl entschieden.

SP-Kandidat Dietmar Prammer oder Michael Raml von der FPÖ, einer der beiden wird Linzer Bürgermeister. Prammer hatte im ersten Wahlgang vergangenen Sonntag 40,17 Prozent erhalten, Raml kam auf 20,18. Die Entscheidung fällt am 26. Jänner in einer Stichwahl.

Mehr zum Thema: Prammer gewinnt ersten Wahlgang klar

Vorab Wählen per Wahlkarte möglich

Alle wahlberechtigten Personen können schon vorab ihre Stimme abgeben. Die Wahlkarte zur Stichwahl kann bis einschließlich Mittwoch, 22. Jänner 2025, online auf www.linz.at/wahl oder schriftlich (der Postweg muss beachtet werden) bestellt werden. Mit dem Versand kann erst nach Erhalt der Stimmzettel ab 16. Jänner begonnen werden. Die Wahlkarten werden ausschließlich eingeschrieben versendet. Die zur Briefwahl verwendete Wahlkarte muss am Wahltag bis spätestens 16 Uhr eingelangt sein, damit die Stimme berücksichtigt werden kann.

Eine persönliche Abholung von Wahlkarten ist von Donnerstag, 16. Jänner 2025 bis Donnerstag, 23. Jänner 2025 von 8 bis 18 Uhr (ausgenommen Samstag und Sonntag) sowie am Freitag, 24. Jänner 2025 von 8 bis 12 Uhr im Neuen Rathaus, 1. Stock, Zimmer 1110 möglich. Ein amtlicher Lichtbildausweis (z.B. Reisepass, Personalausweis, Führerschein etc.) ist mitzubringen. Der digitale Führerschein, der e-Personalausweis oder ein anderer e-Ausweis am Handy gilt bei der Wahl nicht als Nachweis der Identität.

Wahlinformationen wurden bereits versandt

In den kommenden Tagen erhalten alle zur Wahl zugelassenen Linzerinnen und Linzer eine amtliche Wahlinformation, die per Post an die Wohnadresse verschickt wird und Auskunft über das Wahllokal gibt, in dem die Person wählen gehen kann. Beim ersten Wahlgang dürfte es mit der Postzustellung nicht immer geklappt haben, zumindest gibt es zahlreiche Beschwerden über nicht eingelangte Wahlkarten (die Post dementiert, die OÖN haben berichtet).

Mehr zum Thema: Schon wieder Probleme bei der Zustellung der Wahlinformationen?

Deshalb der Hinweis: Wahlberechtigte haben die Möglichkeit, ihr Wahllokal online via Wahllokalsuche auf der Website der Stadt Linz zu finden: Dafür ist die Meldeadresse mit Stichtag 22. Oktober 2024 einzugeben.

Weiters beantwortet das städtische Wahlservice Anfragen zur Wahllokal-Suche telefonisch unter der Nummer +43 732 7070 0), schriftlich (Anschrift: Bürger-Angelegenheiten, Pass-, Melde- und Wahlservice, Neues Rathaus, Hauptstraße 1 – 5, 4041 Linz) und per Mail (E-Mail an wahl@mag.linz.at).

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper