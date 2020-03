Bürgermeister kochte für Mitarbeiter

Es gehört seit dieser Woche einfach dazu, dass sich der Linzer Bürgermeister in einer Videobotschaft an die Journalisten meldet, um zur aktuellen Lage zu informieren. Seit der Einschränkung des öffentlichen Lebens sind Pressekonferenzen auf Eis gelegt.

Heute Vormittag war die Szenerie dieses Videos anders als sonst. Zum einen, weil Luger aus seiner Küche begrüßte. Und zum anderen, weil er ein T-Shirt mit der Aufschrift „Miteinander läuft es besser“ trug. Das Lauf-Leiberl mit der Bewegungsbotschaft passt auch gut in die jetzige Zeit. Und so war das alles kein Zufall. Denn Luger und seine Assistentin haben für jene mehr als 50 Menschen gekocht, die den Krisenstab unterstützen. „Wir wollen auf diese Weise danke sagen“, so Luger. Gegessen wurde dann gemeinsam.

Was die aktuelle Lage an Corona-Erkrankungen in Linz betreffe, sei sie sehr stabil. „Wir haben die Situation im Griff“, so Luger.