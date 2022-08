Ottensheims Bürgermeister Füreder gestorben

Erst im Juni dieses Jahres hatte sich der VP-Politiker, kurz nach Vollendung seines 64. Lebensjahres, aus gesundheitlichen Gründen eine Arbeitspause genommen, um sich einer längeren Therapie infolge einer Krebserkrankung zu unterziehen. Er wolle sich voll und ganz seinen Gesundheit widmen können, erklärte Füreder bei der Übergabe der Geschäfte an die Vizebürgermeisterinnen Maria Hagenauer und Michaela Kaineder. Am Montag, 15. August, hat er den Kampf gegen die Krankheit verloren.

Füreder war seit 2015 Bürgermeister von Ottensheim. Sein politisches Credo war die Zusammenarbeit. Er wusste: „Nur gemeinsam können wir etwas weiterbringen.“ In einem OÖN-Interview vor der Wahl im Herbst des vergangenen Jahres, bei der er sich in der Stichwahl durchsetzte und das Bürgermeisteramt verteidigte, hatte er gesagt: „Die Ottensheimer wissen: Ich bin einer, der etwas tut, unter Einbeziehung der Bürger.“

Tief betroffen vom Ableben von Bürgermeister Franz Füreder zeigte sich Landeshauptmann Thomas Stelzer. „Franz Füreder hat sich mit seinem besonnenen und ausgleichenden Charakter über viele Jahre für ein gutes Miteinander in der Gemeinde und darüber hinaus bemüht“, so Stelzer. Mit ihm verliere Ottensheim einen engagierten Bürgermeister, der für sein stets offenes Ohr und seinen Einsatz von allen hoch geschätzt worden wäre. „Unser aufrichtiges Mitgefühl und unsere tiefe Anteilnahme gilt in diesen schweren Stunden allen Angehörigen und seiner Familie“, so OÖVP-Landesgeschäftsführer Florian Hiegelsberger.