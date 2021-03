Bürgerinitiativen-Vertreterin tritt als Sprecherin zurück

Es war eine Entscheidung, die einiges an Veränderung und Unruhe mit sich bringt: Nicht nur für die Neos selbst, sondern auch für die Linzer Bürgerinitiativen.

Wie berichtet, haben vergangene Woche sechs Mitglieder von fünf verschiedenen Bürgerinitiativen verkündet, dass sie für die Neos in den Gemeinderat einziehen wollen. Und sie haben damit eine Grundsatzdebatte losgetreten, inwieweit so eine Doppelfunktion als Gemeinderat und Bürgerinitiativen-Vertreter überhaupt gelingen kann.

Die sechs Bewerber jedenfalls sahen bei der Verkündigung der Pläne in ihrem politischen Engagement kein Problem. Die Begründung: Sie würden als individuelle Privatpersonen kandidieren und die Bürgerinitiativen weiter überparteilich bleiben.

Den Debatten tat das keinen Abbruch - heute gab Brita Piovesan von der Bürgerinitiative „Tabakfabrik - wir reden mit“ bekannt, dass sie als Sprecherin der Initiative zurücktritt. Mit den andauernden Diskussionen habe das aber nichts zu tun, wie sie sagt, die Entscheidung stehe - wegen ihrer angestrebten politischen Karriere - schon länger im Raum.

Künftig werden nun Ruth Kleinfelder und Clemens Fehlinger als Sprecher der Bürgerinitiative auftreten. Mit der Entscheidung von Piovesan „werde die Überparteilichkeit der Bürgerinitiative gewahrt“, so Fehlinger. Geplant sei, sich weiterhin als unabhängige Vereinigung für ein verkehrsberuhigtes und familienfreundliches Umfeld in der Tabakfabrik einzusetzen. Ganz zurückziehen wird sich Piovesan übrigens nicht: Sie will ihr Engagement und ihre Ideen auch weiter einbringen, wie sie sagt.