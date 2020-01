Grüngürtel-Streit: Bürgerinitiative will Minigolfplatz-Areal kaufen

In einer Pressekonferenz hat die Bürgerinitiative „Linzer Grüngürtel schützen, jetzt!“ die Kritik an der geplanten Umwidmung des Areals in Bauland erneuert. Und dazu einen neuen Vorschlag präsentiert. Dazu hat sich die Bürgerinitiative mit Umweltanwalt Martin Donat, Bernhard Schwab (“Fridays For Future“), den Architekten Markus Rabengruber und Ulrich Aspetsberger (Fairplanning), Gutachterin Olga Lackner und dem ehemaligen Linzer Stadtplaner Wolf Dieter Albrecht verstärkt. Die neue Idee: Das umstrittene Areal soll gekauft werden.

Konkret braucht es dafür eine gemeinnützige Stiftung, die erst gegründet werden muss. Vorgesehen ist, dass diese Stiftung dem Eigentümer des Grundstücks, dem Schulverein Kollegium Aloisianum, ein Kaufangebot macht. Dafür wollen die Bürger aber nur den Preis für das Grünland bezahlen. Finanziert werden soll das Ganze durch eine Crowdfunding-Aktion, sagte Christian Trübenbach von der Bürgerinitative.

Neos-Gemeinderat Lorenz Potocnik erklärte in einer ersten Reaktion, dass er sich persönlich mit 5000 Euro am Crowdfunding für den Rettungskauf beteiligen werde. Allerdings glaubt er, dass die Sache, also die Umwidmung des Areals in Bauland, gelaufen scheint. Denn politisch gibt es mit SPÖ, FPÖ und ÖVP eine Mehrheit für den Beschluss.