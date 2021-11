Bürgerbefragung für Ostumfahrung bleibt aufrecht

Die Freiheitlichen bleiben in diesem Zusammenhang bei ihrer Forderung nach einer raschen Bürgerbefragung.

Die Staubelastung im Linzer Süden sei evident und harre einer Lösung. Man müsse aber die Linzer Bevölkerung in die Entscheidung einbeziehen. "Sollten sich die Bürger in einer Befragung gegen den Bau auf der derzeitigen Trassenführung aussprechen, dann ist das selbstverständlich anzuerkennen", so FP-Fraktionsobmann Wolfgang Grabmayr.