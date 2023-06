Bürger und Unternehmer reden beim Mobilitätskonzept für Linzer Osten mit

Das neue Donauparkstadion und der XXX-Lutz-Neubau an der Donaulände zeigen es genauso wie das Quadrill-Projekt bei der Tabakfabrik. Der Linzer Osten unterliegt einem Wandlungsprozess. Schnelles Ende wird dieser keine finden. Mehrere weitere Projekte sind bereits in Bau bzw. in Planung – darunter die MIC-Zentrale und das Dynatrace-Vorhaben. Schon jetzt ist die Verkehrsbelastung im Stadtteil hoch, einer der Hotspots ist die Hafenstraße.

„Wir brauchen einen Paradigmenwechsel“, sagt Verkehrsreferent Vizebürgermeister Martin Hajart (VP) – und meint damit die Stärkung des öffentlichen Verkehrs sowie des Rad- und Fußverkehrs. „Ohne Verkehrswende ist keine weitere Stadtentwicklung im Linzer Osten vorstellbar“, sieht auch Stadtentwicklungsdirektor Hans-Martin Neumann Handlungsbedarf.

Klarheit darüber, was es im Linzer Osten konkret braucht, soll ein Mobilitätskonzept bringen. Bei dessen Erstellung sollen die Anrainer und ansässigen Unternehmen eingebunden werden – mittels Online-Umfrage, bei Sprechtagen beziehungsweise bei Stakeholder-Workshops. „Keiner kennt die Besonderheiten des Planungsgebietes so gut wie die Bürger“, wirbt Thomas Kuc von Trafility um eine rege Teilnahme für die Umfrage, die in Kürze starten soll.

Ergebnisse im Frühjahr 2024

Deren Ergebnisse werden mit aktuellen Verkehrserhebungen zusammengeführt und ausgewertet. Der Platz im Straßenraum sei begrenzt, sagt Kuc. Restriktionen für den Kfz-Bereich somit wahrscheinlich. Potenzielle Ansätze, um mehr Platz für Radler und Fußgänger zu schaffen, sind die Streichung von Parkplätzen oder die Umwandlung von Zweirichtungsfahrbahnen in Einbahnen. Bis Frühjahr 2024 soll der Endbericht vorliegen.

Roman Minke, Abteilungsleiter der Mobilitätsplanung, streicht hervor, dass es in dem Stadtteil viele Potenziale gebe, die es zu heben gelte – namentlich die Radwegeachse Lederergasse, die geplanten Obuslinien 47 und 48 sowie die angedachten Stadtbahnverbindungen.

Der Baustart für den ersten Abschnitt besagter Radverbindung soll im Sommer fallen, zwischen Kaisergasse und Honauerstraße wird um 350.000 Euro ein baulich getrennter Zweirichtungsradweg errichtet. Der zweite Abschnitt (Honauer- bis Petzoldstraße) soll 2024 folgen. Zudem werden die Citybike-Verleihstationen im Stadtteil ausgebaut.

Keine Finanzierungsbeschlüsse für Obus-Linien

Die Bus- und Stadtbahnpläne, hier braucht es bekanntlich Abstimmungen mit den Linz Linien und dem Land, sind indes noch nicht spruchreif. Hajart will bei dem Busprojekt keine weitere Zeit verlieren, er drängt darauf, dass die Stadt endlich die Finanzierung mittels Beschlussfassung sicher stelle, damit die Linz Linien die 16 nötigen Obusse auch bestellen können. Dazu braucht es neben einem Beschluss im ÖPNV-Beirat, auch einen Gemeinderatsbeschluss. Hajart drängt darauf, dass erster noch im Juli fallen soll.

Für die Anfang Juli anstehende Eröffnung des Donauparkstadions kommen die öffentlichen Verkehrsprojekte jedenfalls zu spät. Mit den „Versäumnissen der Vergangenheit“ müssen man jetzt umgehen, sagt Hajart, der aber auch betont, dass das Blau-Weiß-Station bereits jetzt öffentlich besser erschlossen sei als die Raiffeisen Arena am Freinberg. Unter der Neuen Eisenbahnbrücke sollen zudem noch heuer 400 Radabstellplätze errichtet werden.

