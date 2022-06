Bürger-Plattform in Linz runderneuert

Mitgestalten, Mitreden, Mitmachen: Wer das will, war schon bisher auf innovation.linz.at an der richtigen Adresse. Rund 6400 User sahen das genau so und nutzten in mehr als 7800 Interaktionen die Chance, sich mit Ideen, Kommentaren und Likes am Leben in der Stadt zu beteiligen, neue Impulse zu setzen und eigene Ideen einzureichen.

Das veränderte Informations- und Kommunikationsverhalten der Gesellschaft hat die Verantwortlichen nun dazu bewogen, der Plattform zur Bürgerbeteiligung neu zu konzipieren und zu verbessern. Neben der optischen Erneuerung ist die Bedienbarkeit intuitiver und es gibt mehr Raum für Ideengeber aus der Bevölkerung als bisher. Mit mehr Möglichkeiten und hilfreichen Zusatzfunktionen soll die Community gestärkt und noch besser untereinander vernetzt werden, sagt Kathrin Obernhumer, Leiterin des vor drei Jahren eröffneten Innovations-Hauptplatzes der Stadt Linz.