Bündnis ruft zu Demo gegen Burschenbundball auf

Während am Samstag im Kaufmännischen Vereinshaus Burschenschafter das Tanzbein schwingen, findet in der Innenstadt eine Gegendemonstration statt. Organisiert wird die Demo bereits zum zehnten Mal vom Bündnis "Linz gegen Rechts". „Der Burschenbundball ist nicht nur eine Tanzveranstaltung, sondern ein Netzwerkevent, bei dem sich Rechtsextreme und Deutschnationale mit höchsten Vertretern aus Wirtschaft und Politik austauschen. In Deutschland und Österreich gehen Menschen im Zeichen der Demokratie auf die Straße. Auch in Oberösterreich zeigen wir, dass wir Demokratiefeinde nicht tolerieren“, sagt Bündnissprecherin Eva Reiter.

Die Demonstration findet kommenden Samstag, den 3. Februar ab 17:30 am AEC-Platz in Linz statt und endet mit einer Abschlusskundgebung vor der Sperrzone beim Palais Kaufmännischer Verein.

Ball-Alternative in der Stadtwerkstatt

Bereits zum siebten Mal findet in der Stadtwerkstatt der "WurstvomHund-Ball" statt, der sich als Gegenveranstaltung zum Burschenbundball versteht und unter das Motto "Keine Angst vor Vielfalt" hochhält. Der Erlös des ehrenamtlich organisierten und längst ausverkauften Balls geht an den Verein Zu-Flucht.

