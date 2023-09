Buddys und Paten - Stadt Linz will Bürger an Baumpflanzungen beteiligen

17.000 Euro kostet eine "goldene Baumpatenschaft". Mit dem Geld kann die Stadt eine Fläche für einen Baum entsiegeln, den Baum pflanzen und ihn für fünf Jahre pflegen. Im Gegenzug bekommt der Pate eine Tafel, darf sich über ein Foto in einer Pressenaussendung freuen, sowie über diverse Nennungen im Baumkataster, auf der Website oder in Social Media-Postings. Als silberner Baumpate übernimmt man für 2500 Euro die Pflanzung und Pflege für fünf Jahre, muss aber auf Tafel und Presseaussendung verzichten. Wer nur die Pflanzung selber finanzieren will, darf sich für 500 Euro immerhin bronzener Baumpate nennen. Baumbuddy sind jene Linzer, die 150 Euro spenden und damit immerhin die Standardpflege eines bestehenden Baumes ermöglichen.

Mittel zur Bewusstseinsbildung

Mit dem Patenschaftsmodell will die Stadt Linz ihre Bürger animieren, sich an der Begrünung der Stadt zu beteiligen. Es geht aber auch um Bewusstseinsbildung und darum, aufzuzeigen, "mit wie viel Engagement unsere Stadtgärtner die Linzer Bäume schützen und den Bestand stetig ausbauen", sagt Klimastadträtin Eva Schobesberger (Grüne).

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper