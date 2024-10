Linzer Buchhandlung Quirin Haslinger sperrt zu

In der Buchhandlung in der Stockhofstraße wird abverkauft.

Nachdem Melanie Hofinger mit ihren Buchhandlungen in die Insolvenz geschlittert ist, werden in der traditionsreichen Buchhandlung Neugebauer auf dem Taubenmarkt seit heute Zimtschnecken verkauft.

Mehr zum Thema: "Zimtwirbel" startet am Taubenmarkt in Linz in einem Haus aus 1710

Eigentümer geht in Pension

Nun schließt auch die Buchhandlung "Quirin Haslinger" in der Stockhofstraße 3 mit Ende Oktober. So lange sind noch viele Bücher zu stark reduzierten Preisen erhältlich. Grund für die Schließung: Geschäftsführer Alexander Tucek geht in Pension. Bis 2009 war die traditionsreiche Buchhandlung in der Klosterstraße 6, danach am Bindermichl und seit 2018 in der Stockhofstraße. Quirin Haslinger ist unter anderem für hochwertige Kinderbücher bekannt.

Aus dem Archiv: Die Klosterstraße scheint düster, ist aber voll Lebenslust

Autor Christian Diabl Christian Diabl

