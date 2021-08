Buch der Linken als FP-Empfehlung

Zwei Plakatserien wird es bis zum Urnengang am 26. September geben, eine ab kommender Woche, eine ab Mitte September. So weit, so gewöhnlich. Ungewöhnlich ist jedoch, dass Markus Hein als FPÖ-Spitzenpolitiker ein Buch von Sahra Wagenknecht, streitbare Ikone der Deutschen Linken, empfiehlt. Und zwar "Die Selbstgerechten". Warum? "Weil sie bei der Zuwanderung die gleichen Positionen wie wir vertritt. Auch die Frauenförderung, von der nur die Bessergestellten profitieren, kritisiert sie genauso wie wir", sagt Hein.