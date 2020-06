"Bubbledays" erst wieder 2021: "Das Risiko ist einfach zu groß"

"Wir haben lange zugewartet, aber wir haben nicht das Gefühl, dass alles im September so stattfinden kann wie vor der Corona-Krise", sagt Jörg Neumayr. Deshalb fiel die Entscheidung, die "Linz AG Bubbledays" im Hafengelände für heuer bleiben zu lassen und stattdessen, wie bereits kurz berichtet, am 11. und 12. Juni 2021 das 10-jährige Jubiläum in großem Stil und uneingeschränkt zu feiern.

Das von den OÖN präsentierte zweitägige Fest mit viel Action, Extremsport, Live-Musik und Unterhaltung in der einmaligen Atmosphäre des Hafenareals zieht jedes Jahr 20.000 bis 25.000 Besucher an. Heuer hätte es Anfang Juni stattfinden sollen.

Die Einschränkungen ließen den Termin platzen, doch hielten sich Neumayr und sein Kollege Jürgen Lockinger vom veranstaltenden Kulturverein LI.K.I.DO. die Option offen, die Bubbledays auf 4. und 5. September zu verschieben.

"Da wir von der Bundesregierung keine gesicherten Informationen haben, ob und wie Großveranstaltungen nach dem 31. August stattfinden können, haben wir uns dazu entschlossen, unser Fest auf nächstes Jahr zu verschieben", sagt Neumayr. Das wirtschaftliche Risiko sei einfach zu groß, und man könne die Gesundheit der Besucher und des Teams in der aktuellen Situation einfach nicht gewährleisten.

Philosophie gefährdet

Dazu kommt noch die Besonderheit des Festivals, zu dessen grundsätzlicher Philosophie von Freiheit, Genuss und Party-Stimmung zu viele Vorgaben und Einschränkungen nicht passen würden. "Mit Maskenpflicht und Abstandsregeln würden die Bubbledays ihr Flair verlieren", so Neumayr.

So wird im Juni 2021 das Jubiläum gefeiert. Mit großen Teilen der heuer geplanten Programmpunkte und neuen Highlights und Überraschungen, die einfach ins nächste Jahr mitgenommen werden.

