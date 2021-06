Bub klemmte seine Hand in Rolltreppe ein

Es war ziemlich genau 12 Uhr, als der Notfall in dem Einkaufszentrum gemeldet wurde. Ein dreijähriger Junge steckte mit seiner Hand in der dortigen Rolltreppe fest. Haustechniker konnten den Jungen jedoch vor Eintreffen der Feuerwehr befreien. Er wurde von Notarzt und Sanitätern versorgt und mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein Linzer Krankenhaus gebracht.