Bryan Adams in Kirchberg-Thening

Bryan Adams ist bis 16. März der Star in der Galerie am Berg.

Seine Lieder haben Generationen begleitet, besitzen Kultcharakter wie „Summer of 69“, und seine Konzerte stehen immer noch hoch im Kurs. Bryan Adams, kanadischer Superstar, kann man derzeit in Kirchberg-Thening besser kennenlernen – und zwar von seiner zweiten künstlerischen Seite.

Der Musiker ist auch als Fotograf ein Zugpferd, für seine Porträts – von Amy Winehouse bis Pink, von Robbie Williams bis Mick Jagger – ist er international gefragt. Seit dieser Woche kann man in diese Welt des in London lebenden Kanadiers eintauchen. „In Colour“ heißt die Fotoschau, die in der Galerie am Berg in Kirchberg-Thening erstmals in Österreich zu sehen ist.

Galerist Paul Lehner freute sich bei der Vernissage Mittwochabend über eine mit fast 300 Besuchern bis auf den letzten Platz gefüllte Galerie, was auch die Kuratoren Anke Degenhard und Mat Humphrey beeindruckte.

"Ein Glücksfall"

Für Bürgermeister Peter Michael Breitenauer ist die Galerie am Berg ein Glücksfall für die Gemeinde. „Die Privatinitiative von Paul Lehner ist bemerkenswert und eine große Werbung für Kirchberg-Thening“, sagte Breitenauer, der zu Bryan Adams vor allem einen musikalischen Bezug hat. „In den 1980er Jahren war ich DJ und da habe ich immer wieder Songs von ihm aufgelegt.“ In seinem Auto liegt übrigens eine Vinylschallplatte von Adams, die sich Breitenauer vom Star signieren lassen möchte, so er denn nach Kirchberg-Thening kommt.

Galerist Paul Lehner mit den Kuratoren der Ausstellung, Anke Degenhard und Mat Humphrey (v.l.) Bild: Gerhard Drindorfer

Bei der Eröffnung seiner Fotoausstellung war er am Mittwoch nicht dabei, aber er hat angekündigt, in kleinem Kreis vorbeizukommen. Wann das sein wird, weiß niemand. „Lassen wir uns überraschen“, sagt Lehner, der froh ist, dass er die Fotos des Kanadiers nach Oberösterreich bringen konnte. Türöffner war indirekt die Ausstellung mit Werken von Christian Ludwig Attersee im vergangenen Jahr. Dadurch wurde ein in Mallorca lebender Musikproduzent, der auch schon mit Bryan Adams gearbeitet hat, auf die Galerie am Berg als „idealer Location“ aufmerksam. „Die persönlichen Kontakte haben geholfen, wobei es letztlich einfach passiert ist“, sagt Lehner im OÖN-Gespräch. Die Räume hätten Adams gefallen wie auch der Typ, der hinter der Galerie steht.

Auch Lehner war ein Grund

Lehner, der als Kulturmanager des Landes, seinerzeit schon musikalische Weltstars wie Dave Brubeck, Joan Baez oder Randy Newman für Konzerte nach Hörsching gelotst hatte, traf auch zwei Mal Bryan Adams persönlich. Über Erich Zawinul, den leider schon verstorbenen Konzertveranstalter und Sohn von Jazzlegende Joe Zawinul, konnte Lehner mit Adams reden. „Auch wenn er sich daran logischerweise nicht mehr erinnern konnte, war der Hintergrund meiner Kulturarbeit für die Entscheidung, in Kirchberg-Thening auszustellen, offenbar ein Vorteil.“

Die 29 Fotografien des Weltstars sind bis 16. März in der Galerie am Berg zu sehen (Freitag 15 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 13 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung).

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz Reinhold Gruber