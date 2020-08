Fünf Stockwerke tief reicht der Bruckner Tower in Linz-Urfahr in die Erde, 30 in die Höhe: Derzeit wird die letzte Geschoßdecke betoniert, laut Maklerin Anne Pömer-Letzbor sind zwei Drittel der Wohnungen verkauft und die neuen Besitzer sollen schon ab April 2021 einziehen.