Brennende Müllcontainer beschäftigten Linzer Feuerwehr

Gegen 22:30 Uhr wurde die Polizei in die Franckstraße zu einem Mistkübelbrand gerufen. Im Hinterhof eines Gebäudes brannte ein Altpapiercontainer, der einen weiteren Kunststoffcontainer und einen Metallabfallcontainer angeschmort hatte. Die Hausfassade und ein Fenster waren ebenfalls bereits beschädigt. Neben der "Sonnenapotheke" brannte eine Restmülltonne und eine Bio-Tonne. Diese wurden von einem der Polizisten gelöscht. Ein Zeuge gab an, dass er beim Mistkübel in der Nähe der Apotheke drei männliche Jugendliche weglaufen gesehen habe. Eine Fahndung nach den Tätern verlief bisher erfolglos.

Während der Löscharbeiten und teilweisen Öffnung der Fassade im Hinterhof, wurden die Einsatzkräfte informiert, dass ein weiterer Müllcontainer in der Franckstraße brennen würde. Gegen 23:30 Uhr waren alle Brände gelöscht.

Um 4:30 Uhr wurden die Einsatzkräfte schließlich zu einem weiteren Brand in der Sankt-Peter-Straße alarmiert, bei dem ein Altpapiercontainer vollständig abbrannte. Ein Plastikmüllcontainer wurde durch den Brand leicht angeschmolzen.

