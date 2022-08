"Brauchen keine Verbotskultur"

Auslöser für die Forderung war, wie berichtet, das schlechte Abschneiden des Linzer Hauptbahnhofs beim VCÖ-Ranking, dort landetet er auf Platz 8.

Zustimmung für das Alkoholverbot gibt es vom VP-Landtagsabgeordneten und Landesvorsitzenden der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst, Peter Csar, der betont, dass es auch im Sinne der Arbeitnehmer Verbesserung brauche. KPÖ-Gemeinderat Michael Schmida spricht sich hingegen entschieden gegen eine solche "Verbots- und Vertreibungskultur" aus: "Wir fordern stattdessen eine Verbesserung der Infrastruktur für alle Nutzer." Notwendig wären etwa inklusive Angebote für Randgruppen und zeitgemäße Radabstellanlagen.

Prüfung der Radgarage

Stichwort Abstellanlagen. Auch die Debatten um die verschmutzte Radgarage am Hauptbahnhof dauern an. Diese wurde gestern umfassend gereinigt, gelöst sind die Probleme mit den dortigen "Wildpinklern" damit aber nicht. Nun soll geprüft werden, wie die Situation in der Fahrradgarage entschärft werden könne, ohne großartige Investitionen tätigen zu müssen, so der zuständige Stadtrat Dietmar Prammer (SP). Ansatzpunkte hierbei seien etwa die Zugangssituation mit mehreren Eingängen und die Positionierung der Radständer. Ziel sei, die Garage in der Übergangsphase, bis die diskutierte neue Radabstellanlage vor dem Hauptbahnhof realisiert werde, besser nutzbar zu machen, sagt Prammer.