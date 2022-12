Brandstifter zündelte wiederholt in derselben Toilette

Schon am Freitagvormittag wurde auf der Toilette in einer Tiefgarage ein Brand gelegt. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen, es dürfte zu keinen größeren Schäden gekommen sein. Laut Polizei schlug derselbe Täter am Samstag jedoch an eben jenem Ort wieder zu. Wegen der Videoüberwachung geht die Polizei von identischer Täterschaft aus. Die Feuerwehr löschte das Feuer erneut. Die WC-Anlage wurde gesperrt, wie die Polizei berichtete. Eine Schadenshöhe ist noch unbekannt.