Brandstifter legte in Mehrparteienhaus-Keller Feuer

Am frühen Abend wurden Feuerwehr und Polizei alarmiert. Das Stiegenhaus war beim Eintreffen der Einsatzkräfte schon so stark verraucht, dass sich die Bewohner nicht über dieses in Sicherheit bringen konnten. Das Feuer im Keller konnte jedoch rasch gelöscht werden. Nachdem das Stiegenhaus genügend gelüftet worden war, konnten alle Bewohner aus dem Gebäude evakuiert werden. Zwei Personen wurden mit der Leiter geborgen.

Brandstifung festgestellt

Ein Sachverständiger der Brandverhütungsstelle stellte noch in der Nacht als Ursache Brandstiftung fest: Eine Zündquelle wurde an einer Couch angebracht, so die Polizei am Donnerstagmorgen.

Beim Brand wurden keine Personen verletzt, der Schaden ist jedoch beträchtlich: Der Keller wurde stark verrußt und die Wasserrohre und der Stromverteiler beschädigt. Teile des Hauses sind aktuell ohne Strom und Wasserversorgung. Ermittlungen zum Brandstifter werden zur Zeit durchgeführt.