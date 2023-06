Brandschäden im Hort der VS Pichling beeinträchtigen Betrieb nicht

Lokalaugenschein in der VS Pichling: Schulwart Harald Felbermayer, Direktorin Nina Ortner, Stadtrat Dietmar Prammer, ILG-Geschäftsführer Markus Eidenberger und Projektleiterin Romana Kopp (v.l.)

Wie berichtet, kam es Dienstvormittag zu einem Brand im für Bauarbeiten geräumten Hortgebäude der VS 44. Heute verschafften sich die Verantwortlichen bei einem Lokalaugenschein einen Überblick über das Ausmaß der Schäden. Tenor von Stadtrat Dietmar Prammer: Das Wichtigste ist keine Menschen in Gefahr gekommen sind. Eine Firma sei bereits beauftragt, um die Schäden zu erfassen und dann entsprechend zu beseitigen bzw. zu sanieren.

Für die Schule war es nicht der erste Zwischenfall in diesem Jahr. Bereits im März sah sich Prammer gezwungen, die Turnhalle der VS 44 zur Sicherheit der Schulkinder zu sperren. Zuvor waren im Zuge einer routinemäßigen Prüfung statische Probleme festgestellt worden, verursacht durch einen Konstruktionsfehler an der Hallendecke. Die Stadt Linz arbeitet hier bereits an einer Sanierungslösung und strebt eine Fertigstellung der Arbeiten für Herbst an.

Vorerst musste der Turnunterricht ins Freie verlegt werden. Der Magistrat hat in der Zwischenzeit Räumlichkeiten im Volkshaus Pichling bis einschließlich Oktober reserviert. Die Schüler werden über ein eigens dafür beauftragtes Busunternehmen transportiert.

Durch den jetzigen Brand ist der Hortbetrieb nicht eingeschränkt, weil er momentan ohnehin ausweichend in einer Containerklasse und zum Teil durch Doppelnutzung von Schulklassen stattfindet

