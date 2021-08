Brand in Pichlinger Volksschule: Feuerwehr musste Schächte aufstemmen

Dichter Rauch drang aus dem Schulgebäude, als die Einsatzkräfte kurz nach 19 Uhr eintrafen. Da es derzeit renoviert wird, konnte sich das Feuer durch die provisorisch verschlossenen Glastüren rasch ausbreiten. Es dürfte im Keller seinen Ausgang genommen haben. Dort brannte ein Verteilerkasten. Um den Brand auf den Baustellenbereich zu begrenzen, begannen die Einsatzkräfte sofort mit dem Löschen der gegenüberliegenden Seite der Schule.

Danach galt es, die verschlossenen Türen im Erdgeschoß sowie im Obergeschoß zu öffnen. "Der Brand hatte sich vermutlich über abgemauerte Schächte über eine Dehnfuge vom Keller in den ersten Stock ausgebreitet", teilte die Feuerwehr Donnerstagfrüh mit. Um zu der brennenden Dehnfuge zu gelangen, mussten die Einsatzkräfte die Schächte aufstemmen.

Sie konnten damit verhindern, dass sich das Feuer auf das Flachdach der VS 44 ausbreitete. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in die Nachtstunden. Personen seien zu keiner Zeit in Gefahr gewesen. Die Brandursache muss noch ermittelt werden.