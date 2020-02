Brand in Enns: Zwei Autos fielen Flammen zum Opfer

Als die Feuerwehr um kurz vor sieben Uhr am Einsatzort, dem Freigelände einer Kfz-Firma in der Ortschaft Kristein, eintraf, brannten die beiden Autos bereits lichterloh. Aus noch ungeklärter Ursache hatte in der Nacht auf Freitag ein privat abgestellter Pkw Feuer gefangen, die Flammen griffen auf ein weiteres Fahrzeug über.

Videoaufnahmen zeigen den Einsatz der FF Enns

Ein drittes Auto wurde durch die enorme Hitzeentwicklung ebenfalls schwer in Mitleidenschaft gezogen. Durch ihr rasches Eingreifen konnten die Einsatzkräfte verhindern, dass die Flammen auf den Holzschuppen, vor dem die Autos parkten, übergriffen. "Glück im Unglück war, dass kein Wind ging. Es hätte nicht mehr lange gedauert und auch der Schuppen wäre in Brand geraten", berichtete die FF Enns auf ihrer Website.

Bild: www.fotokerschi.at | Kerschbaummayr

Ermittlungen laufen

Die beiden in Vollbrand stehenden Fahrzeuge konnten mithilfe von Schaum rasch gelöscht werden, brannten allerdings komplett aus. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte vorerst nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Verletzt wurde niemand. Nach gut eineinhalb Stunden konnten die Einsatzkräfte wieder einrücken.

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Informationen vorliegen.

Lokalisierung: Kristein liegt im Gemeindegebiet von Enns