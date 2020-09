Haus nach Gasexplosion in Vollbrand: Dießenleitenweg in Linz gesperrt

"Brand bei einem Einfamilienhaus in Linz", twitterte die Landespolizeidirektion kurz vor 13 Uhr. Das Haus liegt am Dießenleitenweg, der nach Neulichtenberg hinaufführt. Am frühen Nachmittag war die Feuerwehr noch im Löscheinsatz, die Straße ist gesperrt.

Die 55-jährige Bewohnerin hörte einen Knall und verließ das Einfamilienhaus. Das Gebäude stand rasch in Vollbrand. Verletzt wurde niemand, der Mann der 55-Jährigen war nicht im Haus, berichtete die Polizei Oberösterreich der APA.

Ein Video zeigt den Einsatz:

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Lokalisierung: Der Dießenleitenweg ist gesperrt